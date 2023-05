Salt liegt bezüglich Breitband-Kundenzufriedenheit vorne

(Quelle: Salt)

19. Mai 2023 - Laut einer Umfrage von "Connect Living" hat Salt in der Schweiz die zufriedensten Breitbandkunden. Auch Swisscom schneidet in der Befragung gut ab, Sunrise dafür eher weniger.

Die deutsche Plattform "Connect Living", die zur bekannten Zeitschrift "Connect" gehört, hat Ergebnisse einer Kundenzufriedenheitsstudie bezüglich Breitband-Anbietern im DACH-Raum veröffentlicht . Befragt wurden die Kunden dabei zu ihrer Zufriedenheit in verschiedenen Kategorien. Im Bereich Netz beispielsweise wurde eine Note aus den Unterkategorien "Datenrate/Geschwindigkeit", "Qualität bei Gesprächen" sowie "Stabilität und Zuverlässigkeit" errechnet. Der Bereich Hard- und Software setzt sich aus den Unterkategorien "Diensteangebot" (sprich TV- und Videostreaming), "Installation und Qualität des Routers" sowie der "Service-App" zusammen. Für den Bereich Kundenservice war eine "schnelle Antwortgeschwindigkeit", "Freundlichkeit" und eine "qualitativ hochwertige Antwort" gefragt. Und beim Bereich Marke/Anbieter wurden Unterpunkte wie "Weiterempfehlung" und "Preis-Leistung" oder "sympathische Marke" abgefragt.Für die Schweiz zeichnet sich dabei folgendes Bild: Am besten bewertet wurde von den drei grossen Schweizer Providern Salt Sunrise UPC und Swisscom Salt mit einer Gesamtnote von 1,8 analog dem deutschen Notensystem respektive mit 118 Punkten. Salt konnte dabei die beste Schweizer Note in den Kategorien Hard- und Software, Marke/Anbieter und Netz erzielen. Auf Platz zwei mit der Gesamtnote 1,9 und 111 Punkten findet sich Swisscom. Wie "Connect "Living" schreibt, hat Salt das Rennen am Ende vor allem aufgrund der besseren Service-App und des deutlich besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses machen können. Dafür liefere Sunrise bezüglich Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes deutlich vorn.