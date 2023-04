Swisscom gewinnt Handy-Netztest 2023

(Quelle: Swisscom)

5. April 2023 - Einmal mehr hat die deutsche Publikation "Chip" die Schweizer Handynetze getestet und danach Swisscom als den Carrier mit dem besten Netz gekürt. Überzeugt haben aber auch Salt und Sunrise.

Eine erfolgreiche Woche für Swisscom: Nachdem der Carrier bereits beim Hotline-Test von "Connect" zuoberst vom Schweizer Mobilfunkanbieter-Treppchen winkt, doppelt der Marktführer nun beim Handy-Netztest von "Chip" nach. Bereits zum achten Mal in Folge bescheinigt die deutsche Publikation Swisscom das beste Netz in der Schweiz und im ganzen deutschen Sprachraum.Wie "Chip" schreibt, sei die Schweiz bezüglich 5G ganz vorne mit dabei und in den Städten der Schweiz sei 5G beinahe so flächendeckend verfügbar wie LTE. Entsprechend wurde heuer die 5G-Verfügbarkeit separat getestet und benotet. Dabei kann Swisscom die Höchstnote 1,0 (im deutschen Schulsystem) abholen, während Sunrise bezüglich 5G mit 1,2 und Salt mit 1,4 bewertet wird. Alle drei Noten entsprechen dem Prädikat "sehr gut". Das durchschnittliche Download-Tempo (mit 5G) bei Swisscom lag bei 423 Mbit/s, dasjenige bei Sunrise bei 306 und bei Salt bei 151 Mbit/s. Die starke 5G-Abdeckung von Swisscom zeigt sich auch daran, dass bei den "Chip"-Tests über 81 Prozent der Swisscom-Downloads im 5G-Netz passierten. Bei Sunrise lag dieser Wert bei knapp 60, bei Salt bei knapp 18 Prozent.Ganz grundsätzlich wurde Swisscom bezüglich mobilem Internet mit der Höchstnote 1,0 benotet. Das zeigt sich unter anderem in den Download-Tempi in Fernzügen. Gemessen hat "Chip" dies, indem geschaut wurde, ab welcher Geschwindigkeit die schlechtesten zehn Prozent aller Downloads in den Fernzügen anfangen. Bei Swisscom lag die Schwelle hier bei 52 Mbit/s, während sie bei Salt bei gut 15 und bei Sunrise bei gut 12 Mbit/s lag.Bezüglich Telefonie wurde Swisscom mit der Note 1,1 bewertet, genau gleich wie Sunrise , während Salt die Note 1,3 erhielt. In der Summe hat Swisscom somit eine Gesamtnote von 1,1 erzielt, Sunrise wurde mit 1,2 bewertet und Salt mit 1,4.Die detaillierten Testergebnisse zu Swisscom kann man an dieser Stelle nachlesen , diejenigen zu Sunrise hier , und die Salt-Ergebnisse finden sich hier . (mw)