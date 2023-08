Sunrise gewinnt Hotline-Test

29. August 2023 - Die Zeitschrift "Connect" hat die Hotlines von Salt, Sunrise und Swisscom getestet. Am besten abgeschnitten hat dabei der Kundendienst von Sunrise.

Nachdem die grossen Schweizer Telekomanbieter Sunrise und Swisscom beim Telekom-Rating der "Bilanz" vergangene Woche eher mau abgeschnitten haben , schaut es beim Hotline-Test der deutschen Zeitschrift "Connect" besser aus. Alle drei getesteten Netzbetreiber – Salt , Sunrise und Swisscom – erhalten bezüglich Ihres Kundendienstes das Prädikat sehr gut. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Hotlines aller drei Carrier gleich gut bewertet werden.Am besten abgeschnitten hat Sunrise , der Schweizer Gewinner des Hotline-Tests. Sunrise erreicht dabei 462 von 500 möglichen Punkten und bekommt die Maximalpunktzahl, was die Erreichbarkeit angeht. Ebenfalls als "überragend" beurteilt wird das Sprachdialogsystem, während es in den Kriterien Wartezeit, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen jeweils das Prädikat "sehr gut" gibt.Auf Platz zwei findet sich Salt mit 454 Punkten. Salt bekommt ebenfalls die Maximalpunktzahl bezüglich Erreichbarkeit. In allen anderen Kriterien kriegt Salt das Urteil "sehr gut". Swisscom auf Platz drei schliesslich sammelt Total 434 Punkte und bekommt die Note "überragend" für das Sprachdialogsystem. Nur das Prädikat "gut" gibt es dafür bezüglich Wartezeit bei Swisscom. Die durchschnittliche Wartezeit bei 50 Hotline-Anrufen betrug bei Swisscom denn auch 2:32 Minuten, während bei Sunrise im Schnitt 46 Sekunden und bei Salt 57 Sekunden gewartet werden musste. (mw)