Schweizer Festnetz-Anbieter wieder mit bestem Kundendienst

Schweizer Festnetz-Anbieter wieder mit bestem Kundendienst

(Quelle: Pixabay/3dman_eu)

31. August 2022 - In Bezug auf die Festnetz-Hotlines hat Sunrise unter den vier getesteten Schweizer Anbietern im "Connect"-Vergleichstest am besten abgeschnitten. Auf den weiteren Rängen folgen Salt, UPC und Swisscom. Insgesamt ist das Niveau in der Schweiz höher als in Deutschland und Österreich.