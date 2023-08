Preiserhöhungen bei Salt: Kunden dürfen kündigen

3. August 2023 - Salt erhöht die Preise für seine Mobilfunkabos quer über das gesamte Portfolio und hat seine Kunden entsprechend informiert. Im Kundenschreiben fehlt allerdings der Hinweis darauf, dass den betroffenen Kunden grundsätzlich ein Kündigungsrecht zusteht.

Mitte Juli wurde bekannt, dass Salt die Mobilfunkpreise ab September im Schnitt um 3 Prozent erhöht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). In den letzten Tagen nun wurden die betroffenen Kunden via Mail darüber informiert, um wie viel teurer ihr Abo wird. Ausserdem hat Salt eine Übersichtsseite aufgeschaltet , auf der die neuen Listenpreise der aktuellen Abos aufgeführt werden, die ab dem 10. September gelten.Aus dieser Übersicht kann man entnehmen, dass das Abo Start Max neu 40.95 statt wie bis anhin 39.95 Franken kostet. Swiss Max schlägt um 2 Franken auf 71.95 Franken auf, Europe Max sowie Travel Max um 3 Franken auf 82.95 respektive 102.95 Franken pro Monat. Teurer werden auch die sogenannten Digital Abos, und zwar ebenfalls um zwischen 1 Franken (Swiss 10 GB neu 50.95 Franken) und 3 Franken (Europe Data sowie Europe XXL neu 92.95 bzw. 102.95 Franken). Das Surf-Abo Surf Unlimited kostet neu 35.95 anstatt wie bislang 35 Franken. Eine Übersicht über die Preiserhöhungen bei älteren Abos sucht man vergebens, sie dürften aber in einem ähnlichen Umfang ausfallen – so kostet das Abo Smart Swiss als Beispiel anstatt wie bis anhin 59.95 neu 61.95 Franken.