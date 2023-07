Salt erhöht Mobilfunkpreise

Salt erhöht Mobilfunkpreise

(Quelle: Salt)

18. Juli 2023 - Aufgrund der Inflation werden die Mobilfunk-Abos des Telekom-Anbieters Salt per September 2023 teurer.





Von der Preiserhöhung nicht betroffen sind indes Prepay- und Angebote mit Geräten sowie Optionen und Grossunternehmen-Verträge. Ebenso wird der Preis für das Breitbandangebot Salt Home bis mindestens Juni 2026 nicht erhöht. Und schliesslich verspricht Nach Sunrise ("Swiss IT Reseller" berichtete ) zieht nun auch Salt nach und erhöht die Mobilfunkpreise aufgrund der Inflation. Man habe in den letzten Jahren Dienstleistungen, Performance und Abdeckung stetig verbessert und die Preise für die Mobil-Abos immer wieder gesenkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun habe man sich angesichts der in den letzten 18 Monaten gestiegenen Betriebskosten dazu entschieden, die Preise für einen Teil des Mobilfunkangebots nach oben anzupassen. Konkret bedeutet dies, dass die Listenpreise für einige Mobilfunk-Abos ab September 2023 um etwa 3 Prozent erhöht werden.Von der Preiserhöhung nicht betroffen sind indes Prepay- und Angebote mit Geräten sowie Optionen und Grossunternehmen-Verträge. Ebenso wird der Preis für das Breitbandangebot Salt Home bis mindestens Juni 2026 nicht erhöht. Und schliesslich verspricht Salt , die Preise nach der Erhöhung im September bis 2025 stabil zu halten und die anstehende Mehrwertsteuererhöhung nicht an die Kunden weiterzugeben.



"Wir werden weiterhin alles daransetzen, den Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen die bestmöglichen Mobilfunk- und Breitbandangebote auf dem Markt zu bieten. Auch in den kommenden Jahren werden wir kontinuierlich in unser Netz und unsere Dienstleistungen investieren, um der bevorzugte Anbieter für Kunden und Kundinnen zu sein, die Qualität zum besten Preis suchen", so Salt-CEO Max Nunziata. (abr)