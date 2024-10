Swisscom gewinnt erneut im 'Connect'-Shop-Test

Swisscom hat zum vierten Mal in Folge den Mobilfunk-Shoptest des deutschen Fachmagazins "Connect" gewonnen. "Connect" war diesmal mit 171 Testinnen und Testern unterwegs und prüfte in der Schweiz, in Deutschland und Österreich in insgesamt 356 Mobilfunk-Shops, wie gut die Beratung in Mobilfunk-Läden ist. Sämtliche Shops werden je zwei Mal aufgesucht.In der Schweiz konnte sich Swisscom im Vergleich zum Vorjahr sogar noch leicht verbessern und sammelte zudem die meisten Punkte im gesamten DACH-Raum, wie "Connect" lobend erwähnt. Dafür vergab das Magazin 459 von möglichen 500 Punkten (Wertung: "sehr gut"). Gründe für das Siegertreppechen sind das "sehr gut" gestaltete Shopkonzept und die Kundenberatung."Ich freue mich wahnsinnig, dass sich unser Engagement und der kontinuierliche Fokus auf die Beratungsqualität ausbezahlt haben", freut sich Michel Siegenthaler, neuer Leiter Shops und Retail Channels bei Swisscom . "Erneut haben wir mit deutlichem Abstand und der höchsten Punktzahl im DACH-Raum gewonnen. Mein Dank geht an die Teams in den Shops, die jeden Tag ihr Bestes für unsere Kunden geben."Sunrise verteidigt das zweite Treppchen, "musste allerdings ein paar Federn lassen", so "Connect". Statt 451 Punkte gab es heuer nur noch 436 Punkte für den Telco, was allerdings immer noch der Wertung "sehr gut" entspricht. Grund für den Punkteabzug sei der Schulungsstand mancher Mitarbeitenden gewesen, die teilweise lückenhafte Antworten zu den Tarif- und Diensteberatung geliefert hätten.Auf dem Vormarsch ist hingegen Salt, heuer erneut auf Platz drei, aber mit Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Bei der Tarif- und Geräteberatung seien die Antworten besser ausgefallen als 2023 (418 Punkte, Wertung: "gut"). Mehr Informationen zum "Connect"-Test finden sich über diesen Link . (cma)