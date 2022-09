Swisscom überzeugt beim Kundenservice

(Quelle: Swisscom)

29. September 2022 - Im aktuellen "Connect"-Shop-Test konnten die Mitarbeitenden der Swisscom Shops erneut in allen Kategorien überzeugen und den Gesamtsieg nach Hause bringen.

Der "Connect" Mobilfunk-Shop-Test hat in der Schweiz 78 Shop-Checks in 13 Städten durchgeführt und dabei die Kriterien Ausstattung, Atmosphäre, Auftreten der Shop-Mitarbeitenden, Tarif-, Geräte- und Dienste-Beratung unter die Lupe genommen. Swisscom konnte in allen Punkten überzeugen und geht als Sieger durchs Ziel, wie "Connect" mitteilt."Ich freue mich wahnsinnig, dass sich unser Engagement und der kontinuierliche Fokus auf die Beratungsqualität ausbezahlt haben," freut sich Christina Hirsch, Leiterin Shops und Retail Channels bei Swisscom. Mit 115 Standorten in der Schweiz ist der Provider flächendeckend vertreten. Auch im digitalen Bereich bietet Swisscom ihren Kunden in Sachen Service bewährte Qualität: Die My Swisscom App wurde im September beim "Connect" Service App-Test zum zweiten Mal in Folge zum Sieger gekürt. (adk)