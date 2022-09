Swisscom startet mit neuem Shopkonzept

(Quelle: Swisscom)

19. September 2022 - An der Zürcher Bahnhofstrasse hat Swisscom den ersten Shop nach dem neuen Konzept eröffnet, das die Shops in drei Zonen für unterschiedliche Kundenanliegen einteilt und die Kundennähe stärken soll.

Obwohl der Online-Handel immer wichtiger wird, will Swisscom auch in Zukunft auf stationäre Shops setzen und hat dazu ein neues Shopkonzept getestet und jetzt definitiv lanciert. Der erste Swisscom-Shop im neuen Konzept wurde am 17. September 2022 in Zürich eröffnet – in direkter Bahnhofsnähe im ehemaligen Swarovski-Gebäude an der Bahnhofstrasse. Nach dieser Premiere sollen nach und nach schweizweit alle Shops entsprechend umgebaut werden.Neu sind die Swisscom-Shops in drei Zonen aufgeteilt. Der vordere Teil steht laut Swisscom für Begrüssung und Inspiration. Zu sehen sind dort Neuheiten aus der Welt der Technik, aktuelle Smartphones und passendes Zubehör. In der mittleren Zone findet man die Service Bar, an der Swisscom-Mitarbeitende schnell zu erledigende Service-Anliegen gemeinsam mit den Kunden lösen – zum Beispiel den Wechsel auf eine eSIM. Der hintere dritte Bereich ist für ausführliche Beratungen gedacht und wartet mit einer gemütlichen und ruhigen Umgebung auf, so Swisscom.