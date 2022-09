Swisscom ehrt Gewinner der Startup Challenge

(Quelle: Swisscom)

2. September 2022 - Für die Swisscom Startup Challenge 2022 haben sich 200 Jungunternehmen aus 30 Ländern beworben. Gewonnen haben fünf Schweizer Start-ups, die mit ihren Lösungen zur Treibhausgas-Reduktion beitragen.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Start-up-Förderprogramms Startup Challenge 2022 heilt der Teleco-Konzern Ausschau nach Jungunternehmen, die mit ihren Lösungen und Diensten zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Für die diesjährigen Austragung haben sich über 200 Startups aus 30 Ländern beworben. In der ersten Runde wählte eine Expertenjury bis anfangs August zehn Finalisten aus. Der Lösungsspektrum reichte von IoT-Anwendungen über Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie bis zu Plattformen für Kreislaufwirtschaft.Aus den zehn Finalisten wurden von der Jury nun fünf Gewinner ermittelt, die an einem einwöchigen Exploration-Programm mit Nachhaltigkeits- und ICT-Experten von Swisscom teinehmen können. Ausserdem erhalten sie Zugang zum Swisscom-Ökosystem und die Chance auf eine Partnerschaft mit Swisscom.Gewonnen haben die folgenden Start-ups:mit in der Schweiz hergestellten Augmented-Reality-Brillen,mit einer IoT-Lösung zur Senkung des Heizungsenergieverbrauchs,mit einer Handelsplattform für Gebraucht-Smartphones,mit einer Lösung zur Optimierung der Nachhaltigkeit von Solaranlagen,mit einem effizienten und umweltschonenden Datenmanagement (rd)