Schweizer Startup Index hilft bei der Kundensuche

(Quelle: Fasoon)

18. Februar 2022 - Mit dem Verzeichnis Startup Index will Fasoon Schweizer Start-ups zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und sie mit möglichen Kunden verbinden.

Das Schweizer Firmengründungsportal Fasoon lanciert mit dem Startup Index einen Service für hiesige Jungunternehmen. Dieses Verzeichnis soll neu gegründete Unternehmen beim Start und insbesondere beim Finden von Kunden unterstützen. Jungunternehmen, die vor weniger als fünf Jahren gegründet wurden, können auf Startup-index.ch ein Profil anlegen und so Kunden ansprechen, die mit hiesigen Start-ups zusammenarbeiten wollen und auf der Suche nach einem Produkt oder einer Dienstleistung sind. Für Start-ups, die über Fasoon gegründet wurden, ist der Dienst im ersten Jahr kostenlos, alle andere bezahlen 20 Franken pro Monat.Fasoon-Mitgründer Walter Regli erklärt zum neuen Service: "Aller Anfang ist schwer und die Kosten für Marketing sind nicht zu unterschätzen. Wir möchten Jungunternehmen damit eine Plattform geben und sie in der Akquise unterstützen. Das Online-Verzeichnis bieten wir als Service an, mit dem wir nur unsere Selbstkosten decken." (abr)