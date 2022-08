Swisscom Startup Challenge nennt die Finalisten

(Quelle: Swisscom/SITM)

10. August 2022 - Die zehn Finalisten des Swisscom Startup Challenge 2022 – der zehnte Challenge seit der Lancierung 2013 – sind definiert. Dieses Jahr steht Nachhaltigkeit im Zentrum des Wettbewerbs.

Bei der Swisscom Startup Challenge dreht sich 2022 alles um Nachhaltigkeit. Jetzt stehen die zehn Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs fest. Im Herbst werden daraus fünf Gewinner erkoren, die Anfang November an einem einwöchigen Explorationsprogramm mit Nachhaltigkeits- und ICT-Experten von Swisscom teilnehmen und Zugang zum Swisscom-Ökosystem erhalten. Neben Workshops, Coaching, einem Netzwerk von Klimaschutz- und Energieeffizienz-Unternehmern und Venture-Kapitalisten winken den Gewinnern auch die Chance auf eine Partnerschaft mit Swisscom , ein Investment von Swisscom Ventures und ein Ticket zur NOAH-Konferenz.Die Finalisten in alphabetischer Reihenfolge:entwickelt leichte AR-Brillen für Techniker.stellt ein Ökosystem für batteriebezogene Daten bereit.reduziert den Heizenergiebedarf mit einer IoT/KI-basierten Lösung um bis zu 15 Prozent. Diefokussiert sich auf die Entwicklung von Brennstoffzellentechnologie zur Dekarbonisierung von mobilen Transportmitteln und stationären Einrichtungen.ist eine digitale Circularity-as-a-Service-Plattform, mit der Retailer an der Circular Economy für Konsumentenprodukte teilnehmen können.