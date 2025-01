Sunrise-Abos kosten ab März 1,8 Prozent mehr

Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise wird die Grundgebühren per 1. März um 1,8 Prozent erhöhen, so eine Meldung des "Tages-Anzeiger". Als Gründe führt Sunrise gestiegene Strompreise wie auch höhere Kosten für Mieten oder Versicherungen ins Feld.Die Preise für die Handy-Abos erhöhen sich so im Monat von 50 Rappen (Sunrise Up Mobils S) bis Fr. 1,70 (Sunrise Up Mobile XL). Bei den Internet-Abos müssen Kunden monatlich zwischen Fr. 1.40 (Sunrise Up Home M) bis Fr. 2.30 (per 1. März ) mehr bezahlen. Sunrise-Kunden haben aufgrund der geänderten Preise ein Sonderkündigungsrecht und können bis Ende Februar per Telefon oder Chat ihr Abo künden. Kündigungen per Mail oder Briefpost nimmt Sunrise bekanntlich nicht entgegen.Die Marktbegleiter Swisscom und Salt werden Sunrise im Übrigen nicht folgen und auf eine Preiserhöhung verzichten, wie der "Tages-Anzeiger" recherchiert hat. (rd)