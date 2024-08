Swisscom gewinnt Breitbandtest knapp vor Sunrise

Schweizer Breitbandkunden dürfen mit ihren Providern zufrieden sein – zumindest, wenn man den Ergebnissen des jüngsten Breitbandtests der Zeitschrift "Connect" Glauben schenkt. In diesem Test wurde die Internet-Performance der beiden nationalen Anbieter Swisscom und Sunrise sowie der regionalen Anbieter Salt Netplus und Quickline auf den Prüfstand gestellt, und sämtliche Anbieter konnten das Prädikat "überragend" einheimsen.Bei den nationalen Anbietern konnte Swisscom Mitbewerber Sunrise ganz knapp hinter sich lassen. Die Messungen zeigen, dass Sunrise bezüglich Downloads einen Hauch vor Swisscom liegt (446 vs. 445 Pkt.), bezüglich Uploads ganz knapp dahinter (239 vs. 240 Pkt.). Das Zünglein an der Waage spielte schliesslich die Latenz, wo Swisscom etwas besser abschneidet, womit der Marktführer am Ende 982 von 1000 möglichen Punkten holt, Sunrise 973.