Unangenehme Rabatt-Panne bei Sunrise

Viele Sunrise-Kunden erhielten unter dem Titel "Wir aktualisieren Ihr Abo" von ihrem Telekom-Anbieter eine Mitteilung, dass zuvor vereinbarte Rabatte am Mai 2025 nicht mehr gelten sollen, wie "Blick" festgestellt hat . Laut dem Schreiben handelt es sich um irrtümlich gewährte Rabatte. Betroffen sind laut Sunrise-Sprecher Rolf Ziebold ausgewählte Kunden in nicht genannter Zahl. Ausserdem fordere Sunrise die bisherigen Rabatte nicht zurück, wie Ziebold gegenüber "Blick" erklärte. Es gehe nur um die weitere Abo-Dauer – ein schwacher Trost für die Betroffenen. Denn wer nicht reagiert und kündigt, bekommt ab Mai ein zwar besseres, aber auch teureres Abo.Laut einem Juristen, den "Blick" befragt hat, macht Sunrise mit der Mitteilung an die Kunden einen Irrtum gemäss Artikel 23 ff OR geltend. Damit sei der Vertrag ungültig, und es sei nicht schlüssig, ob ein rechtsgenüglicher Irrtum vorliege. Unter Umständen könnten betroffene Kunden sogar Schadenersatz verlangen. "Blick" hat auch Ralf Beyeler, Telekom-Experte bei Moneyland, befragt. Der findet das Vorgehen von Sunrise eine Frechheit und regt dazu an, Preise zu vergleichen und den Anbieter zu wechseln. (ubi)