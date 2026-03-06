cnt
OpenAI kündigt bis anhin effizientestes Modell GPT-5.4 an
Quelle: Depositphotos

Das jüngste OpenAI-Modell mit der Bezeichnung GPT-5.4 ist einmal mehr deutlich leistungsfähiger als die Vorgänger und vermag Maus- und Tastatureingaben zu simulieren wie auch andere Anwendungen zu steuern.
6. März 2026

     

KI-Pionier hat mit GPT-5.4 das bis anhin effizienteste Modell GPT-5.4 vorgestellt, das in ChatGPT unter der Bezeichnung GPT-5.4 Thinking, im API wie auch in Codex zum Einsatz kommt. Ebenfalls veröffentlicht wurde die leistungsfähigere Variante GPT-5.4 Pro, die bei komplexen Aufgaben eine noch bessere Performance bietet. OpenAI verspricht die präzise und effiziente Erledigung von komplexen Aufgaben ohne Umwege.

Die neue Version von GPT vermag in ChatGPT einen Plan zu erstellen, der zeigt, auf welchen Wegen das Modell zu seiner Lösung kommt. So kann noch während der Lösungsfindung interveniert werden, um das Modell in die richtige Richtung zu leiten und nicht wieder von vorn beginnen zu müssen. Verbessert wurde auch die Websuche bei hochspezifischen Abfragen, wobei der Kontext bei schwierigen Fragen länger erhalten bleiben soll. Unter dem Strich sollen so hochqualitative und relevante Antworten schneller geliefert werden.


Weiter heisst es, GPT-5.4 sei das erste universelle Modell von OpenAI, das mit nativen Funktionen zur Computer-Bedienung ausgestattet ist, indem Agenten den Rechner steuern und komplexe Workflows über Applikationen ausführen können. Durch die Unterstützung von bis zu einer Million Context-Tokens sind Agenten in der Lage, Aufgaben zu planen, auszuführen und zu überprüfen. Dabei können Agenten auf Desktop-Umgebungen zugreifen und auch Tastatur- oder Maus-Eingaben simulieren.
Weitere Neuerungen betreffen die Verarbeitung hochauflösender Bilder mit bis zu 10 Megapixeln, eine markant tiefere Fehlerquote respektive weniger Halluzinationen oder eine stark verbesserte visuelle Wahrnehmung.

Der Rollout von GPT-5.4 ist bereits angelaufen. In ChatGPT steht GPT-5.4 Thinking per sofort den Plus-, Team- und Pro-Abonnenten zur Verfügung und ersetzt GPT-5.2 Thinking, das noch während drei Monaten zur Verfügung steht und am 5. Juni zurückgezogen wird. GPT-5.4 Pro steht derweil in den Pro- und Enterprise-Plänen wie auch im API zur Verfügung. Beim Context-Fenster soll sich gegenüber der Version 5.2 nichts ändern. Was die API-Preise betrifft, so wurden diese gegenüber GPT-5.2 teils deutlich angehoben (siehe Tabelle). (rd)
(Quelle: OpenAI)


