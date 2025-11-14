Microsoft bringt Screenshot-Schutz für Teams

Microsoft bringt ein neues Sicherheitsfeature für Teams, zumindest für alle Premium-Nutzer. Das bereits im Mai 2025 angekündigte Feature namens "Prevent screen capture" soll ungewollte Aufnahmen in Videokonferenzen verhindern, sowohl auf Windows- als auch Android-Geräten. Ist die Option aktiviert, wird das Meeting-Fenster unter Windows mit einem schwarzen Rahmen angezeigt. Auf Android-Geräten erscheint hingegen eine konkrete Warnung, dass Aufnahmen untersagt sind.
Etwas komplizierter gestaltet sich das Setting auf Plattformen, die das Feature nicht nativ unterstützen. Teilnehmer können einem Meeting auf diesem Weg nur im Audio-Modus beitreten. Die Videoanzeige ist hingegen ausgeschaltet, um die Einhaltung der Vorgaben auf diesem Wege zu gewährleisten.
Das neue Feature, das Microsoft
laut eigenen Angaben
Ende November ausrollt, ist in Teams standardsmässig deaktiviert. Organisatoren und Co-Organisatoren müssen es aktiv für jedes Meeting einzeln anwählen. Allerdings: Absoluten Schutz bietet die Neuerung nicht. Immerhin sind Aufnahmen mit externen Geräten potenziell weiterhin möglich.
(sta)