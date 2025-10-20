Claude Team und Enterprise erhalten Microsoft-365-Integration

Der KI-Anbieter Anthropic
ergänzt seine Produktpläne Claude Team und Claude Enterprise mit neuen Integrationsmöglichkeiten zu Microsoft-365-Diensten. Der Microsoft
365 Connector for Claude bietet umfassende, übergreifende Enterprise-Suche in Outlook-E-Mails, Onedrive, Outlook-Kalender und Chat-Nachrichten in Teams.
Der Connector ermöglicht die Suche nach Dokumenten und deren Analyse über Sharepoint-Sites und Bibliotheken hinweg. Im Fall von Outlook kann er auf E-Mail-Threads zugreifen, Kommunikationsmuster analysieren und aus der Korrespondenz Einsichten in Projektstatus, Kundenfeedback und Teamzusammenarbeit gewinnen. Darüber hinaus unterstützt der Connector die Suche und Analyse in Teams-Chats, in Diskussionen in Teams-Channels und Meeting-Zusammenfassungen, um Entscheidungen zu identifizieren, den Projektverlauf zu verfolgen und zu verstehen, was das Team erörtert hat.
Der Microsoft 365 Connector for Claude ist ab sofort für Kunden mit Claude-Team- und Claude-Enterprise-Abo verfügbar. Administratoren müssen den Connector zuerst freischalten, danach können sich die Teammitglieder mit ihrem Accounts authentifizieren. Die Enterprise-Search-Funktionalität steht allen Team- und Enterprise-Organisationen zur Verfügung. Die Anpassung von Projekten und das Kuratieren von Datenquellen obliegt den Administratoren, danach können die Teams die Enterprise-Suche nutzen.
(ubi)