Microsoft führt Anthropic in Copilot ein

Microsoft weitet sein KI-Portfolio aus. Ab sofort steht in Microsoft
365 Copilot auch Anthropic Claude zur Verfügung. Zwar soll Copilot auch weiterhin mit den Modellen von OpenAI betrieben werden, neu haben Kunden aber eben auch die Möglichkeit, Alternativen von Anthropic (Claude Sonnet 4 und Claude Opus 4.1) zu wählen – beginnend in Researcher oder beim Erstellen von Agenten in Microsoft Copilot Studio.
Laut Microsoft ist es sowohl in Researcher als auch in Copilot Studio hürdenlos möglich, zwischen den Modell-Optionen zu wechseln und das präferierte LLM zu wählen. Anthropic-Modelle werden dabei ausserhalb von Microsoft-verwalteten Umgebungen gehostet und unterliegen somit den Nutzungsbedingungen von Anthropic.
Claude in Researcher wird ab sofort über das Frontier-Programm für Kunden mit einer Microsoft 365 Copilot-Lizenz eingeführt. Für die Nutzung in Copilot Studio können sich Nutzer wiederum anmelden. Zudem meldet Microsoft in einem Blog-Beitrag
: "Dies ist erst der Anfang." Auf das Anthropic-Angebot könnten künftig also noch weitere Modelle anderer Anbieter folgen.
(sta)