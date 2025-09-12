Microsoft vereinfacht Copilot-Angebote - Zusatzkosten entfallen

Microsoft erklärte in einem Blogbeitrag
, dass rollenbasierte Funktionen für Vertrieb, Service und Finanzen ab Mitte Oktober allen Copilot-Nutzern automatisch ohne Aufpreis zur Verfügung stehen. Zuvor mussten Firmen für die Extras 20 Dollar pro Monat zusätzlich zum regulären Abo entrichten. Am Funktionsumfang selbst ändert sich nichts: Vertriebs-Teams können Copilot direkt in Outlook, Teams oder CRM-Systemen nutzen, Service-Abteilungen etwa schneller Fallzusammenfassungen erstellen, während Finanzabteilungen Berichte oder Abweichungsanalysen direkt aus ERP-Daten generieren.
Die Lösungen werden künftig über den Microsoft
365 Copilot Agent Store bereitgestellt. Für bestehende Kunden bedeutet die Umstellung: keine Zusatzkosten mehr, aber der gleiche Zugriff auf die erweiterten Werkzeuge. Auch die Integration mit gängigen Systemen wie Dynamics 365, Salesforce oder SAP bleibt bestehen.
Microsoft hebt hervor, dass die Vereinfachung der Preismodelle vor allem die Verbreitung von Copilot fördern soll.
(dow)