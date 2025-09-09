Excel bekommt KI-gestützte Auto-Complete-Funktion

Excel bekommt eine KI-unterstützte Auto-Complete-Funktion. Bei der Eingabe des "="-Zeichens beginnt Excel mithilfe der KI Copilot also fortan, Vorschläge für die gesuchte Formel zu machen. Laut Microsoft
werden dabei eine Reihe von vorliegenden Informationen beigezogen – die Inhalte anderer Zellen und Formeln im Spreadsheet, Headers und anderen Tabellen im File.
Die Vorschläge werden, wie man das von der bestehenden Auto-Complete-Funktion in Excel kennt, in einer Liste angezeigt. Neu ist, dass die obersten Einträge der Liste die von Copilot vermuteten Funktionen vorschlagen, zusammen mit einer kurzen Beschreibung in natürlicher Sprache. Als Beispiel wird etwa eine Tabelle mit den Finanzzahlen eines Unternehmens gezeigt: Die KI-Funktion soll hier selbst erkennen, dass es sich um solche handelt und in der Zelle neben den Jahresergebnissen des aktuellen und letzten Jahres die prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr als Formel vorschlagen.
Falls Copilot nicht auf Anhieb die richtige Idee hat, kann der Nutzer nachhelfen und einen oder mehrere Buchstaben eingeben, um von Copilot weitere Vorschläge zu bekommen (siehe Bildergalerie unten). Weiter kann man der KI auf die Sprünge helfen, indem man entsprechenden Text in die angrenzende Zelle schreibt. Die KI soll sich dann an dieser orientieren und die richtige Formel besser finden können.
Die Erstellung von Formeln, die sich auf andere Worksheets beziehen, ist derweil nicht möglich. Microsoft schreibt
aber, dass diese Funktion in Zukunft dazukommen könnte. Ebenfalls in der Entwicklungs-Pipeline ist eine Option, um die KI-Funktion auszuschalten.
Verfügbar ist die Funktion erst in der englischsprachigen Web-Version von Excel. Für die Desktop-Version und weitere Sprachen müssen sich die Nutzer noch etwas gedulden.
(win)