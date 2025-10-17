cnt
Anthropic stellt Claude Haiku 4.5 vor
Quelle: Anthropic

Anthropic stellt Claude Haiku 4.5 vor

Claude Haiku 4.5 ist ein neues kleines Modell mit Sonnet-4-ähnlicher Programmierleistung, das deutlich günstiger und mehr als doppelt so schnell arbeitet und ab sofort über die API nutzbar ist.
17. Oktober 2025

     

Das neue Kleinmodell Claude Haiku 4.5 von Anthropic liefert Sonnet-4-nahe Programmierleistung bei etwa einem Drittel der Kosten und über doppelter Geschwindigkeit. Nach Angaben von Anthropic übertrifft Haiku 4.5 Sonnet 4 bei bestimmten Aufgaben, was Anwendungen wie Claude für Chrome spürbar beschleunigen soll.

Anthropic positioniert Haiku 4.5 für Echtzeit-Anwendungen mit niedriger Latenz wie Chat-Assistenten, Kundenservice oder Paarprogrammierung. Nutzer von Claude Code sollen von schnellerem Prototyping und reaktionsschnelleren Multi-Agent-Workflows profitieren.


Parallel dazu bleibt Claude Sonnet 4.5 laut Anthropic das Spitzenmodell und "bestes Programmiermodell" im Portfolio. Beide Modelle lassen sich laut Unternehmen kombinieren, indem Sonnet 4.5 komplexe Probleme in Schritte zerlegt und mehrere Haiku-4.5-Instanzen parallel Teilaufgaben erledigen.

Haiku 4.5 ist laut Anthropic überall verfügbar und über die Claude-API unter "claude-haiku-4-5" abrufbar. Der Preis liegt bei 1 Dollar pro Million Input-Token und 5 Dollar pro Million Output-Token. (dow)
(Quelle: Anthropic)
(Quelle: Anthropic)


