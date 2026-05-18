Mit iOS 27 wird Siri zur App

An der kommenden WWDC 26 wird Apple vom 8. bis 12. Juni 2026 seine neuen Betriebssystemversionen der Öffentlichkeit präsentieren und der Entwicklergemeinde im Detail erklären, darunter iOS 27. Eine der Hauptattraktionen des nächsten iPhone-Betriebssystems soll eine generalüberholte Version des Sprachassistenten Siri werden. Siri wird in iOS 27 zur eigenständigen App, wie Mark Gurman von "Bloomberg" berichtet
(Paywall). Die Siri-App, zum Release von iOS 27 im Herbst 2026 als Beta veröffentlicht, soll demnach vermehrt gängigen KI-Chatbot-Apps wie ChatGPT gleichen, ausgedehnte Dialoge und den Upload von Files ermöglichen und die Suche in bisherigen Chats unterstützen. Ausserdem soll sich die Darstellung den Wünschen des Users anpassen lassen, zur Wahl stehen etwa eine Listendarstellung und eine Ansicht der Konversation im Verlauf.
Wie bei Apple üblich soll bei der neuen Siri-App die Privatsphäre im Vordergrund stehen. So gibt es zum Beispiel automatisierte Löschung bisheriger Chats - es lässt sich festlegen, ob der Verlauf nach einem Monat, einem Jahr oder gar nie gelöscht wird. Darüber hinaus garantiert Apple
, dass für das Training seiner KI anstatt echter Nutzerdaten synthetisch generierte Daten eingesetzt werden, ein klarer Unterschied zur Konkurrenz. Und wie schon früher bekannt wurde, setzt Apple für komplexere Anfragen auf Googles Gemini-Modelle, die in einer Private Cloud betrieben werden sollen: Anfragen und Antworten laufen nicht über Googles Public-Cloud-Server.
(ubi)