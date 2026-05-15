Whatsapp führt privaten KI-Chat ein

Mit neuen Inkognito-Chats sollen Nutzerinnen und Nutzer mit Meta
AI sprechen können, ohne dass die Unterhaltung gespeichert wird oder von Dritten eingesehen werden kann. Wie Whatsapp mitteilt
, werden die Nachrichten über die Private-Processing-Technologie verarbeitet. Dadurch sollen weder Meta noch Dritte Einblick in die Gespräche erhalten.
Ein Inkognito-Chat erscheint als separate Unterhaltung, die nur für die jeweilige Nutzerin oder den jeweiligen Nutzer sichtbar ist. Die Nachrichten verschwinden nach Angaben des Messengers standardmässig wieder. Gedacht ist die Funktion für Fragen, bei denen sensible Angaben zu Finanzen, Gesundheit, Beruf oder persönlichen Themen vorkommen können.
Die Inkognito-Chats sollen in den kommenden Monaten weltweit auf Whatsapp und in der Meta-AI-App eingeführt werden. Ausserdem arbeitet Meta an einer Sidechat-Funktion für Whatsapp
. Sie soll private KI-Hilfe direkt in laufenden Unterhaltungen ermöglichen, ohne den eigentlichen Chat zu unterbrechen.
(dow)