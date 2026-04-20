Whatsapp Plus in den Startlöchern

Seit Ende Januar 2026 ist bekannt, dass Meta
kostenpflichtige Abos seiner Dienste anbieten will, darunter auch Whatsapp
unter der Bezeichnung Whatsapp Plus ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Jetzt verkündet "Wabetainfo"
, der Rollout von Whatsapp Plus habe begonnen. Das Plus-Abo ist optional und bringt den Abonnenten exklusiv zusätzliche Features. Die bisherige Funktionalität der App im Gratis-Modus wird davon nicht tangiert und steht weiterhin allen Nutzern zur Verfügung.
Zu den Exklusiv-Features des Bezahlabos gehören verschiedene Funktionen zur Personalisierung der App. So stehen den Abonnenten in einem Sticker Store exklusive Stickers zur Verfügung, die Paketweise nach Wunsch heruntergeladen werden können. Die Stickers und damit verbundenen Animationen erscheinen im Chat auch bei Empfängern, die Whatsapp plus nicht abonniert haben. Abonnenten können zudem das App-Thema ändern, wozu 18 neue Farbvarianten bereitstehen. Nachdem eine der Farben als Akzentfarbe gewählt wurde, breitet sich der Look über die gesamte App hinweg aus. Weiter lässt sich das Icon der App ändern, das Abo bietet hierfür 14 Optionen, darunter "Premium"-Varianten wie Glitzer-Finish, elektrisch glühendes Blau oder "kosmischer Nebel". Dazu kommen weiter zehn exklusive Klingeltöne, die nur Abonnenten zugänglich sind.
Neben diesen Verbesserungen, die primär das optische und akustische Erscheinungsbild der App betreffen, kommen mit Whatsapp
Plus auch zusätzliche Funktionen hinzu, darunter die Möglichkeit, bis zu 20 Chats zu pinnen und die Einstellungen für alle in einer Chatliste enthaltenen Chats auf einmal anzupassen. Aktuell steht Whatsapp Plus in der Betaversion 2.26.15.11 der App für Android zur Verfügung, der Rollout erfolgt wie erwähnt gestaffelt über die nächsten Wochen. Whatsapp für iOS so später an die Reihe kommen. In der Beta wird als Abopreis ein Betrag von 2.49 Euro pro Monat mit automatischer Verlängerung ausgewiesen, was sich allerdings noch ändern könnte – aber Whatsapp Plus dürfte auch definitiv nicht mit einem hohen Preis verbunden sein.
(ubi)