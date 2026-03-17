Whatsapp erhält Gast-Accounts

Whatsapp ermöglicht neu das Chatten mit Teilnehmenden, die nicht über einen eigenen Whatsapp-Account verfügen. Bestehende Nutzer können zu diesem Zweck Einladungslinks verschicken, wie "Wabetainfo" meldet
. Eingeladene klicken auf diesen Link, der zur Web-Version von Whatsapp
führt und können dort am Chat teilnehmen. Sie müssen demnach keine App installieren, sondern können direkt im Browser chatten.
Whatsapp nennt das neue Feature Guest Chats. Es wird aktuell in den neuesten Betaversionen von Whatsapp für Android und iOS ausgerollt – die Einladungslinks lassen sich von den Apps aus erstellen und versenden, dies im Abschnitt "Invite a Friend" oder am Ende der Kontaktliste. Die Kommunikation mit den externen Gästen erfolgt End-to-End-verschlüsselt. Der Schlüssel dafür wird über einen eindeutigen Identifier generiert, den Whatsapp Web erzeugt, nachdem der Gast den Link angeklickt hat.
Mit der Neuerung wird es einfacher, Kontakte zu erreichen, die bisher nicht bei Whatsapp anzutreffen sind. Ein Hintergedanke von Meta
könnte sein, dass sich dadurch letztlich neue User bei Whatsapp anmelden. Die Kommunikation mit Gästen beschränkt sich allerdings auf reine Textchats. Bilder und andere Medien können nicht übermittelt werden, Gruppenchats sind nicht möglich.
(ubi)