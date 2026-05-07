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Apple verringert RAM-Konfigurationen bei Mac mini und Mac Studio
Quelle: Apple

Apple verringert RAM-Konfigurationen bei Mac mini und Mac Studio

Beim Mac mini wie auch beim Mac Studio hat Apple die verfügbaren RAM-Konfigurationen deutlich zusammengestrichen. Beim Mac mini gibt's noch maximal 48 GB, beim Mac Studio noch 96 GB.
7. Mai 2026

     

Wer sich für den Kauf der Apple-Rechner Mac mini oder Mac Studio entscheidet, dem stehen per sofort weniger Konfiguratonsvarianten zur Auswahl. Wie "Heise" und andere Medien melden, hat Apple die RAM-Optionen bei beiden Rechnern zusammengestrichen.

Beim Mac mini ist die Standardausführung mit M4-Prozessor aktuell lediglich noch mit 16 und 24 GB Arbeitsspeicher erhältlich. Beim performanteren Modell mit M4-Pro-Chip stehen Konfigurationen mit 24 und 48 GB wählen, während die 64-GB-Option nicht mehr zur Verfügung steht.


Beim Mac Studio mit M4 Max-Prozessor werden in der Version mit 14-Core-CPU Modelle mit 36, 64 oder 96 GB RAM angeboten, während bei der 16-Core-CPU-Ausstattung ausschliesslich Geräte mit 96 GB angeboten werden. Dasselbe gilt für Geräte mit dem schnelleren M3-Ultra-Chip. Zuvor waren Modelle mit bis zu 512 GB erhältlich.

Als Gründe für die zusammenstrichenen Konfigurationsoptionen werden einerseits die Komponentenverknappung und entsprechende Preissteigerungen ins Feld geführt, anderseits aber auch, dass beide Apple-Rechner eine Aktualisierung erwartet wird. Ob dann allerdings wieder Konfigurationen mit mehr RAM angeboten werden, ist fraglich. (rd)


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