Apple setzt diverse Geräte auf die Vintage- und Obsolete-Liste

In Apples Supportdokumenten taucht per Ende März eine erweiterte Liste veralteter Geräte
auf. Betroffen sind ältere Modelle von iPad Mini, Macbook Air und Apple
TV. Die Einstufung von Geräten gemäss dem Alter des jeweiligen Modells hängt bei Apple vom Zeitpunkt des letzten Verkaufs ab. Liegt der Verkaufsstopp zwischen fünf und sieben Jahren zurück, stuft der Hersteller das Modell als Vintage ein. Wird ein Gerät seit über sieben Jahren nicht mehr verkauft, erhält es den Status Obsolete und ist damit definitiv abgekündigt. Im letzteren Fall halten offizielle Reparaturstätten keine Ersatzteile mehr für das Gerät bereit, Besitzer müssen sich für Reparaturen an freie Reparaturanbieter wenden und erhalten womöglich auch dort eine Absage.
Mit dieser neuesten Aktualisierung der Listen rutschen das Apple TV HD mit 32 GB Speicher und das iPad Mini 4 ins Lager der abgekündigten Geräte. Das Macbook-Air-Modell mit 13-Zoll-Bildschirm von 2017 gilt neu als Vintage und ist weiterhin für offizielle Reparaturen zugelassen – vorausgesetzt, die benötigten Ersatzteile sind noch vorrätig. Software-Updates erhält das Gerät allerdings nicht mehr auf offiziellem Weg, als Alternative stehen Tools von Drittanbietern zur Verfügung, darunter der Opencore Legacy Patcher von Dortania, der die Installation von MacOS auf Intel-Macs ab Baujahr 2007 ermöglicht. Mit der neuesten MacOS-Version Tahoe soll es dabei allerdings Probleme geben.
(ubi)