Apple zielt künftig vermehrt aufs High-End

Soeben hat Apple
das günstigste Notebook aller Zeiten aus eigenem Haus vorgestellt, das Macbook Neo („Swiss IT Magazine“ berichtete
). Gibt es auf dem neuesten Power-On-Newsletter
(Paywall) von Apple-Kenner Mark Gurman, will Apple in Zukunft jedoch vermehrt auf die Oberklasse setzen, und das in jeder Hinsicht. Bereits bekannt sind Apples Pläne für ein faltbares iPhone, das aller Vermutung nach preislich klar über dem iPhone pro Max liegen dürfte.
Auch seien neue Notebooks in Planung, die massiv oberhalb der aktuellen Pro-Modelle kosten dürften. Die Rede ist von "Extreme Macbooks" oder vom "Macbook Ultra". Gurman meint damit die schon länger prognostizierte Modellreihe mit OLED-Touchscreen, die noch im Jahr 2026 auf den Markt kommen und auf dem M6 Pro/M6 Max basieren soll. Gurman dazu: "…diese kommenden Laptops werden wahrscheinlich über den aktuellen MacBook Pro-Modellen M5 Pro und M5 Max angesiedelt sein, anstatt diese zu ersetzen. Apple könnte zwar den traditionellen Namen MacBook Pro beibehalten, aber die Bezeichnung 'MacBook Ultra' würde ihre Position an der Spitze der Produktpalette deutlicher signalisieren. Eines ist sicher: Apple bewegt sich erneut entschlossen in Richtung High-End-Markt."
(ubi)