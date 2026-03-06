cnt
Nächste Xbox läuft unter Codenamen 'Project Helix'
Quelle: Microsoft/X

Nächste Xbox läuft unter Codenamen "Project Helix"

Microsoft Gaming-CEO Asha Sharma hat bestätigt, dass die Entwicklung der kommenden Xbox unter dem Codenamen "Project Helix" läuft und dass die Konsole gleichermassen mit Xbox- und PC-Games zurechtkommen wird.
6. März 2026

     

Bei Microsoft wird seit Längerem an der Xbox-Spielkonsole der nächsten Generation gearbeitet. Viel wurde bis anhin allerdings nicht bekannt gegeben, doch jetzt hat Asha Sharma, seit wenigen Tagen CEO von Microsoft Gaming, die Katze aus dem Sack gelassen, so ein Bericht auf "Windows Central". Auf X hat Sharma demzufolge ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das auf die Bezeichnung "Project Helix" hindeutet.

Wie Sharma ebenfalls verraten hat, soll die Xbox der nächsten Generation im Hinblick auf Performance die Führung übernehmen und sowohl mit Xbox- als auch PC-Spielen zurechtkommen. Kommende Woche wolle man an der Game Developers Conference mit Partnern und Studios über das kommende System sprechen.


Unbestätigten Meldungen zufolge soll die nächste Xbox kompatibel mit bekannten Drittanbieter-Stores wie Steam, Epic Games, EA Play und anderen sein. Unklar ist ebenfalls, ob die kommende Konsole mit den Spielen der aktuellen Konsole kompatibel sein wird. Sara Bond, die Vorgängerin von Asha Sharma, liess vergangenes Jahr jedenfalls verlauten, die Aufrechterhaltung der Kompatibilität zur bestehenden Xbox-Spiele-Bibliothek habe bei einem System der nächsten Generation Priorität. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Neue Xbox könnte 2027 kommen

 5. Februar 2026 - Der Nachfolger der Xbox Series X könnte früher erscheinen als bisher erwartet. AMD-Chefin Lisa Su hält einen Marktstart schon 2027 technisch für machbar.

Microsoft und Asus stellen Xbox-Handheld vor

 10. Juni 2025 - Microsoft bringt in Zusammenarbeit mit Asus zwei Gaming-Handhelds unter dem Xbox-Brand auf den Markt. Preise sind noch ausstehend, die Schweiz gehört aber zu den Launch-Märkten.


