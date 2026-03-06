Nächste Xbox läuft unter Codenamen 'Project Helix'

Bei Microsoft
wird seit Längerem an der Xbox-Spielkonsole der nächsten Generation gearbeitet. Viel wurde bis anhin allerdings nicht bekannt gegeben, doch jetzt hat Asha Sharma, seit wenigen Tagen CEO von Microsoft Gaming, die Katze aus dem Sack gelassen, so ein Bericht
auf "Windows Central". Auf X hat Sharma demzufolge ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das auf die Bezeichnung "Project Helix" hindeutet.
Wie Sharma ebenfalls verraten hat, soll die Xbox der nächsten Generation im Hinblick auf Performance die Führung übernehmen und sowohl mit Xbox- als auch PC-Spielen zurechtkommen. Kommende Woche wolle man an der Game Developers Conference mit Partnern und Studios über das kommende System sprechen.
Unbestätigten Meldungen zufolge soll die nächste Xbox kompatibel mit bekannten Drittanbieter-Stores wie Steam, Epic Games, EA Play und anderen sein. Unklar ist ebenfalls, ob die kommende Konsole mit den Spielen der aktuellen Konsole kompatibel sein wird. Sara Bond, die Vorgängerin von Asha Sharma, liess vergangenes Jahr jedenfalls verlauten, die Aufrechterhaltung der Kompatibilität zur bestehenden Xbox-Spiele-Bibliothek habe bei einem System der nächsten Generation Priorität.
(rd)