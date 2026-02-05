Neue Xbox könnte 2027 kommen

Eine nächste Xbox-Generation könnte bereits 2027 auf den Markt kommen, weil die Chipentwicklung weit genug sein soll. Laut "Winfuture
" sagte AMD-CEO Lisa Su in einer Quartalszahlenkonferenz, der aktuelle Stand des System-on-Chip könne einen Launch im Jahr 2027 unterstützen, sie habe aber offen gelassen, ob Microsoft diesen Zeitpunkt tatsächlich anpeilt.
Der Bericht stellt das einem früheren Zeitplan gegenüber, der aus internen Unterlagen aus dem Rechtsstreit zwischen Microsoft und der US-Handelskommission FTC bekannt geworden sei. Dort sei demnach noch 2028 als Ziel für die nächste Konsolengeneration skizziert worden.
Technisch werde von einer neuen, leistungsstärkeren APU gesprochen, die unter dem vermuteten Codenamen "Magnus" entwickelt werde. Genannt wird eine Kombination aus Zen-6-CPU-Kernen und einer RDNA-5-Grafikeinheit, die höhere Anforderungen bei Auflösung, Bildrate und Raytracing abdecken soll, zudem passe das zu Microsofts Idee einer „hybriden Spielplattform“, bei der lokale Rechenleistung mit Cloud-Ressourcen zusammenspielt.
Weiter heisst es, dass AMDs technische Bereitschaft nicht automatisch bedeutet, dass Microsoft 2027 auch wirklich veröffentlicht. Entscheidend seien demnach nicht nur Chips, sondern auch die Verfügbarkeit, das Software-Line-up und die strategische Positionierung im Konsolenmarkt.
(dow)