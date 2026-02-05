cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neue Xbox könnte 2027 kommen
Quelle: Depositphotos

Neue Xbox könnte 2027 kommen

Der Nachfolger der Xbox Series X könnte früher erscheinen als bisher erwartet. AMD-Chefin Lisa Su hält einen Marktstart schon 2027 technisch für machbar.
5. Februar 2026

     

Eine nächste Xbox-Generation könnte bereits 2027 auf den Markt kommen, weil die Chipentwicklung weit genug sein soll. Laut "Winfuture" sagte AMD-CEO Lisa Su in einer Quartalszahlenkonferenz, der aktuelle Stand des System-on-Chip könne einen Launch im Jahr 2027 unterstützen, sie habe aber offen gelassen, ob Microsoft diesen Zeitpunkt tatsächlich anpeilt.

Der Bericht stellt das einem früheren Zeitplan gegenüber, der aus internen Unterlagen aus dem Rechtsstreit zwischen Microsoft und der US-Handelskommission FTC bekannt geworden sei. Dort sei demnach noch 2028 als Ziel für die nächste Konsolengeneration skizziert worden.


Technisch werde von einer neuen, leistungsstärkeren APU gesprochen, die unter dem vermuteten Codenamen "Magnus" entwickelt werde. Genannt wird eine Kombination aus Zen-6-CPU-Kernen und einer RDNA-5-Grafikeinheit, die höhere Anforderungen bei Auflösung, Bildrate und Raytracing abdecken soll, zudem passe das zu Microsofts Idee einer „hybriden Spielplattform“, bei der lokale Rechenleistung mit Cloud-Ressourcen zusammenspielt.

Weiter heisst es, dass AMDs technische Bereitschaft nicht automatisch bedeutet, dass Microsoft 2027 auch wirklich veröffentlicht. Entscheidend seien demnach nicht nur Chips, sondern auch die Verfügbarkeit, das Software-Line-up und die strategische Positionierung im Konsolenmarkt. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft startet Rollout von Gaming Copilot

 22. September 2025 - Mit den Gaming Copilot bringt Microsoft KI ins Xbox-Universum. Die neue Funktion kann Fragen zu den Games beantworten und bei der Planung von Gaming Sessions helfen.

Microsoft und Asus stellen Xbox-Handheld vor

 10. Juni 2025 - Microsoft bringt in Zusammenarbeit mit Asus zwei Gaming-Handhelds unter dem Xbox-Brand auf den Markt. Preise sind noch ausstehend, die Schweiz gehört aber zu den Launch-Märkten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER