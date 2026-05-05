Apple veröffentlicht Release Candidate von iOS 26.5

Mit der Freigabe des Release Candidate von iOS 26.5 steht das Betriebssystem-Update kurz vor der finalen Veröffentlichung. Wichtigste Neuerung ist wohl die End-zu-End-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhones und Android-Geräten. Die Funktionalität befindet sich laut Apple
zwar noch im Beta-Stadium und wird erst mit der Zeit ausgerollt. Damit sie genutzt werden kann, muss der Mobilfunkanbieter dies unterstützen.
Weiter führt Apple mit iOS 26.5 wie im März angekündigt erstmals Werbung in der Karten App ein. Vorläufig sind davon allerdings nur Anwender in den USA und Kanada betroffen, doch muss davon ausgegangen werden, dass Europa folgen wird. Last but not least hat Apple mit iOS 26.5 ein neues Pride-Wallpaper für iPhone und iPad freigeschaltet, womit Apple wohl die LGBTQ-Community unterstützen will.
Einen konkreten Release-Termin für iOS hat Apple nicht bekannt gegeben. Normalerweise erscheint die endgültige Version aber nur einige Tage nach dem RC-Release.
(rd)