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iOS 26.4.1 behebt Fehler bei der iCloud-Synchronisation
Quelle: Depositphotos

iOS 26.4.1 behebt Fehler bei der iCloud-Synchronisation

Apple hat mit dem Release 26.4.1 das iOS-Betriebssystem aktualisiert und behebt damit einen Fehler, der sich bei der Datensynchronisation mit iCloud bemerkbar machte.
9. April 2026

     

Apple hat das iOS-Betriebssystem in der aktualisierten Version 26.4.1 veröffentlicht. Die Neuerungen halten sich allerdings im Rahmen, Apple spricht in den Release Notes lediglich von Fehlerbehebungen. Wie aber "9to5mac" mit Bezug auf Apples Entwicklerforum berichtet, wird mit dem Update ein gravierender Bug im Zusammenhang mit der iCloud-Datensynchronisation behoben, der den Abgleich von verschiedenen Geräten behindert. Das Problem lag bei einem Fehler in den Änderungsbenachrichtigungen des CloudKit-Frameworks. Laut "9to5mac" soll der Fehler auch bei iPadOS 26.4.0 vorliegen.


Neben dem behobenen Synchronisationsfehler sorgt iOS 26.4.1 auch dafür, dass der Schutz von gestohlenen Geräten nun auch auf Geräten, die von Unternehmen und Organisationen verwaltet werden, standardmässig eingeschaltet wird. Für Privatanwender wurde das Feature bereits mit iOS 26.4 per Default aktiviert. (rd)


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