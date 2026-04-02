Apple patcht iOS 18 für alle iPhone-User zum Schutz vor Darksword

Apple hat laut "9to5Mac
" eine neue Version von iOS 18 veröffentlicht, um Geräte zu schützen, die durch das Hackertool Darksword bedroht sind. Googles Sicherheitsspezialisten der Intelligence Group haben vor rund zwei Wochen über ein Hacker-Tool namens Darksword informiert, das speziell für Angriffe auf die iOS-Versionen 18.4 bis 18.7 entwickelt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Durch die Nutzung verschiedener Zero-Day-Schwachstellen in iOS und im Safari-Browser sind Hacker damit in der Lage, auf das System und die gespeicherten Daten zuzugreifen.
Apple reagierte sodann mit der aktualisierten iOS-Version 18.77, die allerdings nur für iPhone-Modelle veröffentlicht wurde, die auch mit iOS 26 zurechtkommen. Mit dem jetzt freigegebenen Update
, das ebenfalls die Versionsnummer 18.77 trägt, werden nun iPhone-Modelle ab Version 11 unterstützt. Anwender mit aktivierter Auto-Update-Funktion bekommen das Update ohne weiteres Zutun aufgespielt. Apple
empfiehlt nichtsdestotrotz, die Geräte nach Möglichkeit auf iOS 26 zu aktualisieren, um von den aktuellsten Sicherheitsfunktionen profitieren zu können.
(rd)