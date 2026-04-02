cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple patcht iOS 18 für alle iPhone-User zum Schutz vor Darksword
Quelle: Depositphotos

Apple patcht iOS 18 für alle iPhone-User zum Schutz vor Darksword

Apple hat ein Sicherheitsupdate für alle iPhones veröffentlicht, um die Geräte vor dem Hacker-Tool Darksword zu schützen. Ursprünglich wurde das Update nur für neuere Geräte freigegeben.
2. April 2026

     

Apple hat laut "9to5Mac" eine neue Version von iOS 18 veröffentlicht, um Geräte zu schützen, die durch das Hackertool Darksword bedroht sind. Googles Sicherheitsspezialisten der Intelligence Group haben vor rund zwei Wochen über ein Hacker-Tool namens Darksword informiert, das speziell für Angriffe auf die iOS-Versionen 18.4 bis 18.7 entwickelt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete). Durch die Nutzung verschiedener Zero-Day-Schwachstellen in iOS und im Safari-Browser sind Hacker damit in der Lage, auf das System und die gespeicherten Daten zuzugreifen.


Apple reagierte sodann mit der aktualisierten iOS-Version 18.77, die allerdings nur für iPhone-Modelle veröffentlicht wurde, die auch mit iOS 26 zurechtkommen. Mit dem jetzt freigegebenen Update, das ebenfalls die Versionsnummer 18.77 trägt, werden nun iPhone-Modelle ab Version 11 unterstützt. Anwender mit aktivierter Auto-Update-Funktion bekommen das Update ohne weiteres Zutun aufgespielt. Apple empfiehlt nichtsdestotrotz, die Geräte nach Möglichkeit auf iOS 26 zu aktualisieren, um von den aktuellsten Sicherheitsfunktionen profitieren zu können. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

iOS 27 öffnet Siri für weitere KI-Drittanbieter

 30. März 2026 - Mit iOS 27 führt Apple eine Extensions API für Siri-Erweiterungen ein. Auf diesem Weg lassen sich KI-Chatbots und Agenten von Drittanbietern ins Siri-Ökosystem einbinden.

Hacker-Tool DarkSword bedroht Millionen iPhones

 20. März 2026 - Sicherheitsforscher von Google haben mit DarkSword ein neues Hacker-Tool entdeckt, das sich eine ganze Reihe von iOS- und Safari-Schwachstellen zunutze macht. Ins Visier genommen werden iPhones mit iOS-Versionen 18.4 bis 18.7.

Apple patcht iOS und iPadOS für ältere Geräte

 12. März 2026 - Mit Sicherheitsupdates reagiert Apple auf ein von der Google Threat Intelligence Group entdecktes Exploit Kit namens Coruna, das Angriffe auf iPhones ermöglicht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER