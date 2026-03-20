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Hacker-Tool DarkSword bedroht Millionen iPhones
Quelle: Depositphotos

Hacker-Tool DarkSword bedroht Millionen iPhones

Sicherheitsforscher von Google haben mit DarkSword ein neues Hacker-Tool entdeckt, das sich eine ganze Reihe von iOS- und Safari-Schwachstellen zunutze macht. Ins Visier genommen werden iPhones mit iOS-Versionen 18.4 bis 18.7.
20. März 2026

     

Die Google Intelligence Group hat ein neues Hacker-Tool entdeckt, das für Angriffe auf iPhones mit iOS 18.4 bis iOS 18.7 entwickelt wurde, wie "XDA-Developers" mit Bezug auf das "Wired"-Magazin berichtet. Das Tool mit der Bezeichnung DarkSword macht sich sechs verschiedene Zero-Day-Schwachstellen im Betriebssystem wie auch im Safari-Browser zunutze, um so an Kontakte, Mitteilungen, Zugangsdaten, iCloud-Dateien oder auch Fotos zu gelangen. Über die Funktionsweise des Hacker-Tools geben die Google-Forscher in einem ausführlichen Report im Detail Auskunft.

Google hat den Sachverhalt vergangenes Jahr Apple mitgeteilt, worauf der iPhone-Hersteller die Sicherheitslecks behoben hat. Dennoch sollen nach wie vor 270 Millionen Geräte mit iOS 18 betrieben werden. iPhone-Nutzer, die nach wie vor mit iOS 18 arbeiten, sollten dringend ihre Systeme aktualisieren, entweder auf eine komplett neue iOS-Version (aktuell ist 26.3.1) oder dann zumindest auf iOS 18.7.3, bei der die Schwachstellen ebenfalls ausgemerzt sind.


Gerade erst vor einer Woche hat Googles Threat Intelligence Group mit Coruna ein anderes Exploit Kit ausgemacht, das iPhones mit den iOS-Versionen 13 bis 17.2.1 ins Visier genommen hat ("Swiss IT Magazine" berichtete). (rd)


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