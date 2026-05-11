Google Finanzen mit KI-Unterstützung jetzt auch in der Schweiz

Google rollt eine neue Version seines Finanztools Google
Finance, zu Deutsch Google Finanzen
, in ganz Europa aus und macht die webbasierte Anwendung damit auch in der Schweiz verfügbar. Die neue Ausgabe ist KI-gestützt und soll laut Google dabei helfen, die Finanzwelt besser zu verstehen. Das Tool ermöglicht die KI-gestützte Recherche, auf Wunsch auch per Deep Research, zu finanzspezifischen Fragen etwa nach einzelnen Aktien oder breiteren Markttrends. Als Resultat erhält man eine umfassende KI-gestützte Antwort mit Links für weitere Informationen, wie Google anmerkt.
Ausserdem enthält Google Finanzen in der jetzt freigegebenen Version erweiterte Visualisierungsmöglichkeiten mit neuen Chart-Tools, die über die historische Betrachtung hinausgehen sollen. Dazu gehören etwa technische Indikatoren wie Moving Average Envelopes oder nähere Informationen zu entscheidenden Momenten im Verlauf der Aktie - so soll man etwa erfahren, warum sich der Kurs an einem bestimmten Tag geändert hat. Ein überarbeiteter Newsfeed liefert Echtzeitinformationen, dazu kommen erweiterte Daten für Rohstoffe und Kryptowährungen. Und die vierteljährlichen Earnings Calls der Unternehmen werden mit Live-Audio, synchronisierten Transkripten und KI-generierten Erkenntnissen und Highlights präsentiert.
(ubi)