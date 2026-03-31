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Google Workspace führt Gastkonten ein
Quelle: Depositphotos

Google Workspace führt Gastkonten ein

Google führt in Workspace neue Gastkonten für die Zusammenarbeit mit externen Nutzern ein. Unternehmen sollen damit auch Personen ausserhalb der eigenen Organisation kontrolliert in Chats, Dokumente und andere Arbeitsbereiche einbinden können.
31. März 2026

     

Google erweitert seine Büro- und Kollaborationsplattform Workspace um neue Gastzugänge für externe Personen. Damit lassen sich laut einem Blogbeitrag des Konzerns Kunden, Partner oder Lieferanten sicherer in Dienste wie Chat, Docs, Drive, Slides, Sheets und Meet einbinden, auch wenn sie selbst kein Google Workspace nutzen.

Wenn ein Unternehmen eine externe Person einlädt, erstellt Google dafür ein Gastkonto innerhalb der Workspace-Umgebung dieses Unternehmens. Für den Gast gelten dort die Sicherheits- und Datenschutzregeln der einladenden Organisation. Administratoren können steuern, wer Gäste einladen darf, und diese Konten zentral verwalten. In Google Chat sind externe Nutzer zusätzlich klar markiert.


Nach Angaben des US-Konzerns behalten Organisationen die volle Hoheit über sämtliche Daten, die in der eigenen Workspace-Umgebung erstellt und geteilt werden. Gäste können in Google Drive keine eigenen Dateien anlegen, sondern nur an bestehenden Inhalten mitarbeiten, zu denen sie eingeladen wurden.

Die Einführung erfolgt schrittweise. Für Administratoren startet sie laut Google am 26. März 2026 und soll bis zum 10. April abgeschlossen sein. Die Funktionen für Endnutzer folgen ab dem 13. April. Verfügbar sind die Gastkonten in den Business- und Enterprise-Versionen von Google Workspace. (dow)


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