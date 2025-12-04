Google Workspace Studio: Eigene KI-Agenten für den Büroalltag

Workspace Studio ist eine neue Oberfläche in den kostenpflichtigen Workspace-Versionen, über die Nutzende sich KI-Agenten zusammenklicken können, statt Regeln zu programmieren. Die Agenten basieren auf dem KI-Modell Gemini 3, sind tief in die Workspace-Apps integriert und sollen selbstständig Aufgaben wie E-Mails sortieren, Inhalte zusammenfassen, Aufgaben markieren oder Benachrichtigungen auslösen.Laut Google
reicht dafür eine Beschreibung in normaler Sprache, etwa: "Wenn eine E-Mail eine Frage an mich enthält, markiere sie als 'Zu beantworten' und benachrichtige mich im Chat." Workspace Studio baut daraus automatisch einen Ablauf, der passende Mails erkennt, kennzeichnet und eine Chat-Nachricht verschickt.
Neben einfachen Abläufen sollen auch komplexere Prozesse möglich sein, bei denen Agenten Informationen aus E-Mails, Dokumenten und Kalendern auswerten und daraus weitere Schritte ableiten. Als Beispiel nennt das Unternehmen den Hersteller Kärcher, der mit mehreren in Workspace Studio erstellten Agenten den internen Ideenfindungsprozess deutlich beschleunigt haben soll.
Für fortgeschrittene Teams bietet Workspace Studio ausserdem vordefinierte Aktionen für die Anbindung externer Dienste wie etwa Projekt- oder CRM-Tools. Über Apps Script und Vertex AI lassen sich laut Mitteilung auch interne Systeme oder eigene Modelle integrieren. Workspace Studio wird schrittweise für Geschäftskunden der kostenpflichtigen Workspace-Tarife ausgerollt; Privatkonten sind nicht umfasst.
