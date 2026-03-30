Whatsapp mit mehreren neuen Features

Der Umgang mit Chats in Whatsapp
soll einfacher werden, haben sich die Entwickler des Messengers gesagt und präsentieren verschiedene neue Features, die dies möglich machen sollen. So sorgt unter dem Motto "Free up space, keep what matters" eine Suchfunktion dafür, das grosse Dateien, die unnötig Speicherplatz beanspruchen, innerhalb von Chats einfach gefunden und bei Bedarf gelöscht werden können, ohne dass gleich die ganze Konversation gelöscht werden muss. Das neue Feature ist nach dem Antippen des Chatnamens über die Option Manage Storage zugänglich.
Auch den Transfer von Chats zwischen verschiedenen Plattformen will Whatsapp vereinfachen, zum Beispiel beim Wechsel auf ein anderes Smartphone. Die neue Funktion Chat Transfer ermöglicht es, die gesamte Chat-Historie zwischen iOS und Android sowie zwischen zwei Geräten der gleichen Plattform zu übertragen. Neu für die iOS-Version: Wie bisher schon bei Android möglich, kann man sich jetzt auch auf dem iPhone bei zwei Whatsapp-Konten gleichzeitig anmelden.
Eine weitere Neuerung sind Sticker, die sich der gegenwärtigen Stimmungslage anpassen – Whatsapp
schlägt dazu geeignete Sticker vor, während man ein Emoji eingibt. Und Fotos lassen sich in Whatsapp jetzt mithilfe von Meta
AI bearbeiten, um beispielsweise eine unerwünschte Person oder einen störenden Gegenstand aus dem Bild zu entfernen oder das Foto in ein Bild in einem bestimmten Stil umzuwandeln. Verbessert hat Meta auch die KI-gestützte Schreibhilfe. Neu kann die KI aufgrund der bisherigen Konversation eine passende Antwort vorschlagen. Sämtliche Neuerungen sind momentan im Rollout und dürften demnächst allen Nutzern zur Verfügung stehen.
(ubi)