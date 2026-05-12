Neue Features für New Outlook und Outlook Classic

Noch im Verlauf des aktuellen Monats Mai 2026 will Microsoft
sowohl die klassische als auch die neue Variante von Outlook mit neuen Features ausstatten, wie aus verschiedenen Einträgen in der Microsoft 365 Roadmap hervorgeht - zum Beispiel hier
und hier
. Nutzer der Desktop-Versionen erhalten eine Neuerung namens Automapped Calendars, die In der Roadmap bereits 2024 erstmals aufgetaucht ist, aber immer wieder verschoben wurde. Neu kann man beliebig zwischen Outlook Classic und dem neuen Outlook wechseln, und die Kalender bleiben wie gehabt erhalten. Kalender von Teamkollegen erscheinen im neuen Outlook nun in der linken Spalte, was auch für Kollegen ohne Microsoftkonto funktioniert, die in der gleichen Organisation arbeiten. Der Rollout dafür startet in der Web-Version des neuen Outlook.
In der linken Navigationsspalte lassen sich neu mehrere Kalender auch im neuen Outlook auswählen. Ebenfalls das neue Outlook betrifft die Möglichkeit, im Kalender selbst mehrere Einträge auszuwählen und in einem Schritt zu öffnen, zu kopieren und einzusetzen, zu delegieren und zu kategorisieren, was bisher nur im klassischen Outlook möglich war. Und in der kleinen Monatsübersicht lassen sich im Web-Client per Shift-Click oder Control-Click mehrere nicht aufeinanderfolgende Daten gleichzeitig selektieren. In Outlook Classic Komm neu Text in einem E-Mail auswählen und per Klick an Copilot übergeben, um weitere Informationen dazu zu erhalten. Und die vielleicht beste Neuerung ist die Möglichkeit, E-Mails nach Flag-Status und Flag-Daten (Start und Endtermin) zu sortieren.
(ubi)