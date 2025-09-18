cnt
Microsoft drängt zum Umstieg auf neuen Outlook-Client
Microsoft drängt zum Umstieg auf neuen Outlook-Client

Microsoft scheint den Wechsel zum neuen Outlook-Client beschleunigen zu wollen. Zumindest bewerben die Redmonder aktuell recht nachdrücklich dessen Vorteile.
18. September 2025

     

Microsoft will Nutzer zu einem Umstieg auf den neuen Outlook-Client bewegen. Dafür spricht ein aktueller Post auf dem Microsoft 365 Insider Blog. In diesem zählen die Redmonder verschiedene Vorteile auf und unterstreichen, warum der Wechsel geradezu unumgänglich ist. Die wichtigsten genannten Gründe: Stabilität, Performance und Security. Zudem bewirbt das Unternehmen Funktionen, die es im klassischen Outlook nicht gibt, darunter das Anpinnen von wichtigen Mails oder farbige Mailbox-Ordner.

"Outlook für Windows ermöglicht eine bessere hybride und globale Teilnahme mit Funktionen wie der Unterstützung von bis zu 21 Zeitzonen, hybrider RSVP sowie Sortier- und Suchfunktionen zur Nachverfolgung von Teilnehmern", heisst es im Post. Zudem sei der Client tief in Windows und damit in andere Anwendungen wie Teams integriert.


Wie hoch der Anteil des klassischen Outlook-Clients derzeit noch ist, ist nicht bekannt. Allerdings beklagen viele Nutzer, dass nach wie vor wichtige Funktionen in der neuen Variante fehlen. Im Blog-Post verspricht Microsoft jedoch, den neuen Client kontinuierlich zu optimieren und weitere Funktionen in den kommenden Monaten nachzuliefern. (sta)


Microsoft schaltet Outlook Lite im Oktober ab

 14. September 2025 - Microsoft zieht bei seiner abgespeckten Android-App Outlook Lite den Stecker: Ab dem 6. Oktober 2025 ist sie nicht mehr im Google Play Store erhältlich und wird einige Monate später vollständig abgeschaltet.

Outlook war rund 11 Stunden offline

 10. Juli 2025 - Outlook hatte nach Schweizer Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit weitreichenden Problemen zu kämpfen. Die Ursache nennt Microsoft nicht.

Neues Outlook bekommt erweiterten PST-Support

 1. Juli 2025 - Nachdem das neue Outlook seit kurzem auch mit PST-Dateien zurechtkommt, erweitert Microsoft den PST-Support jetzt um Import- und Export-Funktionen.


