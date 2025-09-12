cnt
Microsoft schaltet Outlook Lite im Oktober ab
Microsoft schaltet Outlook Lite im Oktober ab

Microsoft zieht bei seiner abgespeckten Android-App Outlook Lite den Stecker: Ab dem 6. Oktober 2025 ist sie nicht mehr im Google Play Store erhältlich und wird einige Monate später vollständig abgeschaltet.
12. September 2025

     

Wie das Unternehmen im Microsoft 365 Message Center mitteilte, soll Outlook Lite eingestellt werden, damit die Weiterentwicklung auf die reguläre Outlook-Mobile-App konzentriert wird. Nutzerinnen und Nutzer von Outlook Lite können ihre Konten dort weiterführen, eine separate Datenmigration ist nicht erforderlich.

Outlook Lite war 2022 gestartet und speziell für Smartphones mit nur 1 GB RAM sowie für langsame 2G- und 3G-Verbindungen optimiert (Swiss IT Magazine berichtete). Sie verbrauchte weniger Akku und wurde vor allem in Schwellenländern angeboten. Im vergangenen Jahr feierte Microsoft noch 10 Millionen Downloads.


Ab Oktober sind keine Neuinstallationen mehr möglich. Bestehende Nutzer können die App für eine Übergangszeit weiterverwenden, bevor sie endgültig deaktiviert wird. Der Zugriff auf E-Mails, Kalender und Anhänge bleibt in der Outlook-Mobile-App erhalten, die im Play Store verfügbar ist. (dow)


