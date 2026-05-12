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Software-Update von Dell lässt PCs fortgesetzt abstürzen
Quelle: Depositphotos

Software-Update von Dell lässt PCs fortgesetzt abstürzen

Ein neu aufgetauchtes Problem mit ständig wiederholten Blue Screens of Death und anschliessendem Neustart betrifft offenbar ausschliesslich PCs von Dell und macht sich nach einem Update der Dell-App Supportassist bemerkbar.
12. Mai 2026

     

Von unliebsamen Fehlern und PC-Abstürzen, die auf Windows zurückzuführen sind, hat man in letzter Zeit des Öfteren gehört – ob Probleme mit dem Bitlocker Key oder Bootschleifen. Jetzt ist ein neuer Bug aufgetaucht, der offenbar ausschliesslich Dell-Systeme betrifft und vermutlich nicht direkt etwas mit Windows zu tun hat: Der PC startet, zum Beispiel im Abstand von 30 Minuten, immer wieder neu, nachdem ein Blue Screen of Death aufgetaucht ist. Dies berichtet "Neowin" und verweist im Artikel darauf, dass ein langjähriges Forumsmitglied den Fehler ebenfalls feststellen musste. Das Problem tritt offenbar auf, nachdem ein Software-Update von Dell aufgespielt wurde. Inzwischen haben mehrere User in Dells eigenem Supportftorum ebenfalls auf dem Bug hingewiesen. Als Quelle des Problems gibt das Event Log jeweils "Kernel Power" an.


Laut einem anderen User ist ein Update für die Dell-App Supportassist schuld. Dies sei aus einer näheren Untersuchung unter Zuhilfenahme des Tools WinDbg hervorgegangen. Ein ganz ähnliches Problem ist demnach bereits im Dezember 2024 aufgetaucht und konnte damals behoben werden, indem "Supportassist Scan Hardware" ausgeführt wurde. Ob das auch diesmal funktioniert, ist nicht bekannt. Dell hat auf die Fehlerberichte der User bisher nicht reagiert. (ubi)


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