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Whatsapp testet Liquid Glass Design für Sprachnachrichten
Quelle: Depositphotos

Whatsapp testet Liquid Glass Design für Sprachnachrichten

In der aktuellen Whatspp-Version für iOS tauchen für einige User vereinzelt Elemente mit Liquid Glas Design auf. Der Player für Sprachnachrichten gehört bislang nicht dazu. In einer künftigen Version soll das glasartige Erscheinungsbild auf weitere Elemente der Oberfläche ausgedehnt werden.
25. März 2026

     

Whatsapp arbeitet an einer neuen Version des Sprachnachrichtenplayers mit generalüberholtem Interface. Eine Neuerung, die sich momentan noch in Entwicklung befindet, ist Liquid Glass Design für den Player in der iOS-App. Das Liquid-Glass-Erscheinungsbild ist in der App bereits an verschiedenen Stellen aufgetaucht, jetzt soll auch die Wiedergabe von Sprachnachrichten ausserhalb von Chats mit dem neuen Design angereichert werden. "Wabetainfo" hat dies nach dem Release der Betaversion 26.11.10.71 entdeckt.

Aktuell zeigt Whatsapp für iOS einen grünen Balken am oberen Bildschirmrand an, wenn man eine Sprachnachricht anhört und zu einem anderen Chat wechselt. Dieser Balken kollidiert jedoch mit dem Liquid Glass Design. Er ist, anders als die gängigen durchscheinenden und schwebenden Elemente wie etwa die Tab Bar, fixiert und undurchsichtig und passt überhaupt nicht zur mehrschichtigen, glasartigen Oberfläche von iOS 26. In einer künftigen Version für iOS will Whatsapp diesen Mangel beheben.


Der Fortschritt der Sprachnachricht so laut dem Bericht künftig in einem kreisförmigen Muster nach dem Vorbild des Profilbilds angezeigt werden, daneben erscheint wie in der aktuellen Version der Name des Absenders. Rechts davon finden sich zwei Bedienelemente, und die Sprachnachricht zu pausieren oder zu stoppen. Insgesamt ergibt sich Eine vergleichbare Funktionalität wie bisher, aber mit deutlich modernerem Design. Einige Features sollen hinzukommen, so wird sich die Sprachnachricht mit einem einzigen Tab um fünf Sekunden zurückspulen lassen. (ubi)


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