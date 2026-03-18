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Whatsapp bereitet Multi User Support für iOS vor
Quelle: Depositphotos

Whatsapp bereitet Multi User Support für iOS vor

Mit einer frisch überarbeiteten Oberfläche für das Nutzerprofil in Whatsapp soll klarer ersichtlich sein, mit welchem Account man gerade eingeloggt ist. Das Tab wird nun für iOS im Hinblick auf die Einführung von Multi User Support eingeführt.
18. März 2026

     

Whatsapp rollt das sogenannte Profile Tab für iOS aus. Der wichtigste Punkt an dieser Änderung: Damit soll unter anderem deutlich besser zu erkennen sein, mit welchem Account man gerade eingeloggt ist. Dies soll etwa mit einem grossen Header-Bild in den Einstellungen umgesetzt werden. Ausgetauscht werden kann dieses aktuell bisher nicht, es ist wohl zu erwarten, dass ein kommendes Update diese Option mit sich bringt.

Wie "WABetainfo" schreibt, sollte das als Vorbereitung auf die vermutlich bald folgende Unterstützung von mehreren Accounts auf einem Gerät sein. Spätestens dann ist es zentral, dass der Nutzer Klarheit hat, für welchen seiner Accounts er gerade die Einstellungen verändert. Das neue Profile Tab ersetzt die alten Einstellungen und soll neu unter dem Begriff "You" im Menü auftauchen.


Das Update lässt sich bereits aus dem App Store für iOS herunterladen. Für manche Nutzer könnte das neue Profile Tab auch nach dem Update noch nicht verfügbar sein, hier ist noch etwas Geduld gefragt, bis das Feature dann freigeschaltet wird.
(win)


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