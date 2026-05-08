IBM-Rechenzentrum-Brand im niederländischen Almere sorgt für Ausfälle

In einem IBM-Rechenzentrum am Rondebeltweg im niederländischen Almere ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung und wurde von der Feuerwehr auf einen Grossbrand hochgestuft. Über die Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.
Wie Günther Born in seinem Blog berichtet
, sorgt der Brand bei diversen Anbietern für grössere Ausfälle. Zuerst gab es Ausfälle beim STMP-Anbieter TurboSMTP, dessen Mailserver zeitweise nicht mehr zugänglich waren. Wie einer Cisco-Status-Site
entnommen werden kann, wurde der Dienst Cloud Email Security des US-Konzerns funktional beeinträchtigt, die Störungen dauerten am Freitag morgen noch immer an.
Wie später niederländische Medien melden
, gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Betreten der Gebäude ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich, weshalb die Lokalität mit Drohnen erkundet wird. Wie es sich zeigen sollte, waren keine Server oder Speichergeräte in Brand geraten, und auch Kundendaten waren nicht betroffen. Hingegen wurde die Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen und musste abgeschaltet werden. Personen sollen keine zu Schaden gekommen sein, alle Mitarbeitenden konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen.
(rd)