Netflix streicht Google-Cast-Unterstützung

Netflix hat offenbar stillschweigend die Unterstützung für Google Cast auf den meisten Geräten eingestellt. Dies hat "Android Authority" festgestellt. Wie die Plattform schreibt, ist die Möglichkeit, Netflix-Inhalte mittels Google Cast vom Mobilgerät auf TVs sowie Streaminggeräte zu übertragen, verschwunden. Der entsprechende Cast-Button in der mobilen App ist verschwunden, wie zu lesen ist. Das bedeutet, dass man sein Smartphone nicht mehr länger für die Navigation in Netflix
nutzen kann, sondern mit der Fernbedienung des TVs oder Streaming-Geräts hantieren muss.
Eine Ausnahme bilden offenbar Chromecast-Geräte der 3. Generation oder älter, die ohne physische Fernbedienung geliefert wurden, Googles Nest Hub Smart Display und einige ausgewählte, Cast-fähige Fernseher von eher unbekannten Herstellern.
(mw)