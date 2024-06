Netflix stellt Unterstützung für gewisse Apple-TV-Modelle ein

Netflix wird die Unterstützung für gewisse ältere Generationen von Apple TV per 31. Juli 2024 einstellen. Dies teilte der Streamingdienstleister in einer E-Mail, die diese Woche an Abonnenten verschickt wurde, mit. Betroffen ist die Unterstützung für Apple TV der 2. und 3. Generation, berichtet "9to5Mac".Sowohl Apple TV der zweiten als auch der dritten Generation wurde vor dem Aufkommen von tvOS und dem tvOS-App-Store veröffentlicht und stattdessen mit einer Sammlung von vorinstallierten Apps ausgeliefert. Nutzerinnen und Nutzer von Apple TV HD oder neueren Modellen sollen von der Änderung nicht betroffen sein und Netflix wie gewohnt konsumieren können. Besitzer einer Apple TV 2 oder Apple TV 3 sollten ein Upgrade auf ein neueres Modell in Betracht ziehen. (cma)