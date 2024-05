Netflix drängt Basis-Kunden in den USA zum Werbe-Abo

Dass Netflix den günstigsten Tarif ohne Werbung, das Basis-Abo, mittelfristig abschaffen möchte, ist bereits bekannt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). In diversen Ländern ist das Basis-Abo bereits nicht mehr neu buchbar, Neukunden müssen zwischen dem werbefinanzierten Abo oder den teureren Tarifen wählen. Nun macht der Streaming-Anbieter mit der gänzlichen Abschaffung ernst: Wie "Computerbase" berichtet , beginnt Netflix im Heimatmarkt USA damit, Bestandskunden vom Basis-Abo den Hahn zuzudrehen. Mit einem Schreiben fordert Netflix die Kunden auf, sich bis zum 1. Juni entweder für das werbefinanzierte Abo oder eines der beiden teureren, werbefreien Abos zu entscheiden. Wird seitens der Kunden nicht gehandelt, so wird der Zugang zu Netflix gesperrt.Netflix möchte das Basis-Abo abschaffen, da mit dem werbefinanzierten Abo mehr Einnahmen generiert werden können. Zwar sinkt der monatliche Abopreis im Vergleich zum Basis-Abo, doch die Werbeeinnahmen gleichen das bei Weitem wieder aus. In der Schweiz ist der Streaming-Anbieter mit der Abschaffung des Basis-Abos jedoch noch nicht so weit. Der günstigste Tarif steht selbst Neukunden nach wie vor zur Verfügung – allerdings hat Netflix erst kürzlich die Abopreise sämtlicher Angebote nach oben angepasst ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)