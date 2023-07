Netflix führt Profil-Transfer ein

(Quelle: Netflix)

12. Juli 2023 - Mit dem Feature Profil-Transfer erlaubt Netflix neu das Verschieben eines Netflix-Profils auf einen anderen Account. Damit können unter anderem der Verlauf und die persönliche Watch-Liste transferiert werden.

Netflix gibt die Lancierung einer neuen Funktion bekannt: Seit dem 11. Juli können alle Nutzer weltweit den sogenannten Profil-Transfer nutzen. Damit lassen sich, wie der Name vermuten lässt, die Profile auf einem Netflix-Account auf einen anderen Account übertragen. Helfen soll dies Menschen, die Aus- und Umziehen, etwa beim Ausfliegen des Nachwuchses oder nach dem Beenden einer Beziehung, so der Streaming-Anbieter.Damit bleiben für ein übertragenes Profil personalisierten Empfehlungen, der Titelverlauf, "Meine Liste", gespeicherte Spiele und andere Einstellungen erhalten, wie Netflix verkündet. Angeteasert wurde das Feature schon im Oktober 2022, nun wird es für alle Nutzer zugänglich gemacht. Als Nutzer wird man via Mail über den Zugang zum Profil-Transfer von Netflix informiert. (win)